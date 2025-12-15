Der deutsche Mittelstand blickt auf ein wirtschaftlich schwieriges Jahr zurück. In der ARD-Dokumentation "Wirtschaft im Stresstest", begleiten Journalistinnen und Journalisten fünf mittelständische Unternehmer aus verschiedenen Branchen in Deutschland durch das Jahr 2025.
Dabei wird deutlich, dass die frühere Planbarkeit von Geschäftsentscheidungen kaum noch existiert. Zentrale Rolle spielen dabei die schwankenden US-Zölle, aber auch hohe Energiepreise, zunehmende Bürokratie, internationale Konkurrenz sowie unsichere politische Rahmenbedingungen. Diese Faktoren zwingen viele Betriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Dabei wird deutlich, dass die frühere Planbarkeit von Geschäftsentscheidungen kaum noch existiert. Zentrale Rolle spielen dabei die schwankenden US-Zölle, aber auch hohe Energiepreise, zunehmende Bürokratie, internationale Konkurrenz sowie unsichere politische Rahmenbedingungen. Diese Faktoren zwingen viele Betriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalmarkt.blog