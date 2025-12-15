EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares unterbreitet ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS Führender europäischer Hersteller von Ultramarinblau- und Manganviolett-Pigmenten

Strategische Akquisition zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry von Mutares und Ausweitung der Präsenz in die Spezialchemieindustrie

Umsatz von rund EUR 35 Mio., mit klarem Wachstumskurs und solider Marktposition

Abschluss der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2026 München, 15. Dezember 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat ein bindendes Angebot zum Erwerb der Venator Chemicals France SAS, der Venator International France SAS und der Venator Pigments France SAS (zusammen "Venator Pigments France") von Venator France SAS abgegeben. Das Unternehmen stärkt damit das Segment Infrastructure & Special Industry als neue Plattform. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Stellungnahme des Betriebsrats, der richterlichen Zustimmung sowie der üblichen behördlichen Genehmigungen. Venator Pigments France zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Ultramarinblau-, Violett- und Rosa-Pigmenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden - darunter Kunststoffe, Kosmetika, Farben und Lacke, Baumaterialien sowie Künstlerfarben. Der Produktionsstandort in Comines, Frankreich, nahe der belgischen Grenze, kann auf eine fast hundertjährige industrielle Tradition und technische Expertise zurückblicken. Mit rund 110 Mitarbeitenden erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund EUR 35 Mio. Es profitiert von einer soliden Marktposition, rangiert weltweit auf Platz zwei bei technischen Ultramarin-Pigmenten und unterhält langjährige Beziehungen zu namhaften Kunden und Handelspartnern in Europa, Asien und Amerika. Für Mutares markiert die geplante Übernahme von Venator Pigments einen strategischen Meilenstein beim Ausbau des Segments Infrastructure & Special Industry durch den Eintritt in den Chemiesektor. Dieser Schritt eröffnet erhebliche Synergiepotenziale und neue Wachstumschancen. Der Standort Comines überzeugt dabei mit einem hochwertigen Produktportfolio, einem tragfähigen Sanierungskonzept und einer klaren Strategie zur nachhaltigen Wertsteigerung. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt in den Bereich Chemical & Materials, der ein erhebliches Entwicklungspotenzial bietet und sich langfristig zu einem eigenständigen strategischen Segment für Mutares entwickeln kann. Das technische Know-how, das hochwertige Produktportfolio und die engen Kundenbeziehungen des Standorts Comines machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für die Mutares-Familie. Wir freuen uns darauf, das Team bei der Umsetzung seines ambitionierten Wachstumsplans zu begleiten und zusätzlichen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

