Der deutsche Photovoltaik-Markt befindet sich in einer Phase, die man ohne Übertreibung als Paradigmenwechsel bezeichnen kann. Fallende Großhandelspreise, schwankende PPA-Niveaus, rückläufige Projekt-Multiples, veränderte Finanzierungskonditionen und überlastete Netzanschlüsse stellen Projektentwickler und Investoren vor neue Herausforderungen. 2025 erhöht den Druck auf die Geschäftsführung: Erwartet werden transparente, methodisch belastbare Bewertungen der Projektpipeline - insbesondere seitens Banken, Investoren und […]Der deutsche Photovoltaik-Markt befindet sich in einer Phase, die man ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland