NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN EUROPÄISCHEN LÄNDERN MIT CE-KENNZEICHNUNG

StarGuide GX i ermöglicht personalisierte Behandlung und Forschungsinnovationen, während die Nuklearmedizin neue Anwendungsbereiche erschließt

GE HealthCare gab heute die CE-Kennzeichnung für sein neues StarGuide GX-System bekannt,i ein neues digitales 4D-SPECT/CT-System, das sich durch hervorragende Präzision, klinische Effizienz und beeindruckende Vielseitigkeit auszeichnet. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Moment in der Entwicklung der molekularen Bildgebung und hilft Ärzten, ihre Forschung auszuweiten und die Behandlung in einem wachsenden Spektrum von nuklearmedizinischen Anwendungen und Tracern zu personalisieren einschließlich der Erfassung von Alpha-Strahler.

StarGuide GX kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den Bereich der Nuklearmedizin. Da komplexe Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer häufiger auftreten, steigt die Nachfrage nach präzisen Diagnosen und gezielten Therapien. StarGuide GX hilft, diesen Bedarf direkt zu decken, indem es Ärzten ermöglicht, sich von Energiebereichsbeschränkungen zu befreien und Tracer mit außergewöhnlicher Klarheit abzubilden. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach digitaler SPECT/CT teilweise bedingt durch den Aufstieg der Theranostik kommt die Innovation von GE HealthCare gerade recht, da Abteilungen nach skalierbaren Komplettlösungen suchen, um das steigende Patientenaufkommen und komplexe Behandlungsprotokolle bewältigen zu können.

"Unsere Mission ist es, die Präzisionsmedizin voranzubringen, indem wir Technologien liefern, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Ärzten und Patienten gerecht werden", erklärt Jean-Luc Procaccini, President und CEO, Molecular Imaging and Computed Tomography, GE HealthCare. "Da sich die Nuklearmedizin weiterentwickelt, um den Anforderungen der Präzisionsmedizin gerecht zu werden, wurde StarGuide GX entwickelt, um Forschern und Klinikern einen Vorsprung zu verschaffen und ihnen mit einem einzigen Scanner eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten zu bieten. Diese Innovation spiegelt unser Engagement für zielgerichtete Technologien wider, die Fälle über alle Versorgungspfade hinweg und die Praxis der Theranostik unterstützen, um sowohl die klinischen Möglichkeiten zu erweitern als auch die Ergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern."

Dank seiner doppelseitigen CZT-Detektortechnologie bietet StarGuide GX eine extrem hohe Empfindlichkeit und hochauflösende Bildgebung für eine schnelle und zuverlässige Diagnostik. Das patentierte Design des Systems mit zwei Kollimator-Detektoren macht den herkömmlichen manuellen oder automatisierten externen Austausch überflüssig, rationalisiert die Arbeitsabläufe und entlastet die Benutzer körperlich. Darüber hinaus nutzt StarGuide GX die beschleunigte Rechenleistung von NVIDIA RTX, um den Rekonstruktionsprozess zu optimieren und die Zeit für die Bilderzeugung zu verkürzen.

StarGuide GX wurde bewusst auf Vielseitigkeit ausgelegt und ist ein All-in-One-System, das praktisch alle Energieniveaus für die allgemeine SPECT-Bildgebung abbilden kann ebenso wie die Erfassung von experimentellen Alpha-Therapien wie Actinium-225 und dabei eine hervorragende Bildqualität bietet, die es für die Untersuchung neuer Therapien optimiert. Die Fähigkeit des Systems, näher an den Organen zu bilden, trägt zu einer hervorragenden Auflösung und Quantifizierung bei, die beide für die Behandlungsplanung und -überwachung wichtig sind. Dies ermöglicht es Ärzten, Tracer mit außergewöhnlicher Klarheit und beeindruckender Workflow-Effizienz abzubilden.

"StarGuide GX ist eine Innovation, die sich jetzt und in Zukunft als wertvoll erweisen wird", sagt Erez Levy, Executive Director, Molecular Imaging, GE HealthCare. "Seine Fähigkeit, Alpha-Strahler abzubilden und genaue Quantifizierungen in kurzen Scan-Zeiten zu liefern, könnte Ärzten neue Möglichkeiten eröffnen, Behandlungen mit großer Zuversicht zu personalisieren. Diese Technologie verspricht eine Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten und der klinischen Praxis in der Nuklearmedizin mit dem ultimativen Ziel, die Ergebnisse für Patienten mit einer Vielzahl von Erkrankungen zu verbessern."

In der Praxis ist StarGuide GX darauf ausgelegt, die klinische Effizienz zu unterstützen, indem es schnelle Scans und präzise dynamische Bildgebung ermöglicht und dazu beiträgt, den Arbeitsaufwand für den Austausch herkömmlicher Kollimatoren von Minuten auf Sekunden zu reduzieren. Es wurde entwickelt, um die Arbeitsbelastung zu verringern und Abteilungen dabei zu helfen, das wachsende Patientenaufkommen mit begrenzten Ressourcen zu bewältigen. Darüber hinaus verfügt das System über einen bleifreien, lasergedruckten Kollimator, der globale Nachhaltigkeitsziele unterstützt und zu seiner beeindruckenden Bildqualität beiträgt.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Nuklearmedizin und der Theranostik bietet StarGuide GX Gesundheitsdienstleistern die notwendigen Werkzeuge, um in den Bereichen Forschung, klinische Innovation und personalisierte Versorgung eine führende Rolle einzunehmen. Mit der CE-Kennzeichnung von StarGuide GX hält GE HealthCare sein Versprechen, die Zukunft der Nuklearmedizin zu verändern, weiter ein und trägt dazu bei, Kliniker zu stärken, die Ergebnisse zu verbessern und die Präzisionsmedizin für Patienten weltweit voranzubringen.

Weitere Informationen zum Molekularbildgebungsportfolio von GE HealthCare finden Sie unter gehealthcare.com. Vertreter des Gesundheitswesens aus Ländern, die die CE-Kennzeichnung beachten, sind ebenfalls eingeladen, StarGuide GX vom 30. November bis 3. Dezember auf der Jahrestagung der Radiological Society of North America (RSNA) in Chicago persönlich kennenzulernen.

Über GE HealthCare Technologies Inc.

GE HealthCare ist ein vertrauenswürdiger Partner und weltweit führender Anbieter von Gesundheitslösungen, der innovative Medizintechnik, pharmazeutische Diagnostik sowie integrierte, cloudbasierte KI-gestützte Lösungen, Dienstleistungen und Datenanalysen anbietet. Unser Ziel ist es, Krankenhäuser und Gesundheitssysteme effizienter, Ärzte effektiver, Therapien präziser und Patienten gesünder und glücklicher zu machen. GE HealthCare ist seit mehr als 125 Jahren für Patienten und Anbieter tätig und fördert eine personalisierte, vernetzte und mitfühlende Versorgung, während es gleichzeitig den Weg des Patienten durch die verschiedenen Versorgungspfade vereinfacht. Gemeinsam tragen unsere Geschäftsbereiche Bildgebung, fortschrittliche Visualisierungslösungen, Patientenversorgungslösungen und pharmazeutische Diagnostik dazu bei, die Patientenversorgung von der Vorsorgeuntersuchung und Diagnose bis zur Therapie und Überwachung zu verbessern. Mit einem Jahresumsatz von 19,7 Milliarden US Dollar und rund 53.000 Mitarbeitenden, die sich für eine Welt ohne Grenzen in der Gesundheitsversorgung einsetzen.

GE HealthCare ist stolz darauf, zu den 2025 Fortune World's Most Admired Companies zu gehören.

Folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und Insights, um die neuesten Nachrichten zu erhalten, oder besuchen Sie unsere Website https://www.gehealthcare.com für weitere Informationen.

i StarGuide GX ist CE-gekennzeichnet. Erhältlich in EU-Mitgliedstaaten. Nicht von der US-amerikanischen FDA zugelassen oder freigegeben. Nicht erhältlich in den Vereinigten Staaten und anderen Nicht-EU-Mitgliedstaaten.

ii StarGuide GX mit Low-Medium-Kollimator bietet im Vergleich zu NM/CT 870 DR mit LEHRS-Kollimator eine bis zu 2,67-fache Steigerung der Systemvolumenempfindlichkeit. Gemessen gemäß NEMA NU-1 2023.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

