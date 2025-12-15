New York - Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss hat sich der US-Aktienmarkt am Montag gefangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 48.647,00 Punkte. Damit näherte er sich seinem am Freitag im frühen Handel erreichten Rekordhoch von 48.886 Punkten. Vor dem Wochenende hatten letztlich vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab