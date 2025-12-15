New York - Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss hat sich der US-Aktienmarkt am Montag gefangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 48.647,00 Punkte. Damit näherte er sich seinem am Freitag im frühen Handel erreichten Rekordhoch von 48.886 Punkten. Vor dem Wochenende hatten letztlich vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.