Copeland und Daikin, zwei weltweit führende Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC), gaben heute die Ausweitung ihres bestehenden Joint Venture auf Europa bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Unternehmen fortschrittliche Inverter-Swing-Rotationskompressoren, Leistungselektronik und Steuerungen einführen, die speziell für europäische Wärmepumpen für Wohngebäude entwickelt wurden. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die Energiewende voranzutreiben, da Wärmepumpen laut Branchenberichten als eine der Schlüsseltechnologien gelten, die dazu beitragen, die globalen Kohlendioxidemissionen bis 2030 um schätzungsweise 500 Millionen Tonnen zu reduzieren.

Da Europa rasch von fossilen Brennstoffen wegkommt, wächst die Nachfrage nach Wärmepumpen für Wohngebäude parallel zu ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen. Durch das Angebot eines umfassenden Lösungspakets in Verbindung mit fundiertem Anwendungs-Know-how und starkem Kundensupport zielt diese Partnerschaft darauf ab, die Markteinführung für Originalgerätehersteller (OEMs) zu beschleunigen und eine schnellere Energiewende auf dem gesamten Kontinent zu ermöglichen.

"Diese Zusammenarbeit erweitert und stärkt das Kompressionsportfolio von Copeland und ermöglicht es uns, innovative, nachhaltige Lösungen anzubieten, die den wachsenden Bedarf Europas an effizienter Heizung für Privathaushalte decken", sagte Ross B. Shuster, Chief Executive Officer von Copeland. "Zusätzlich zu unserer branchenführenden Kompressionstechnologie werden wir unsere fortschrittliche Leistungselektronik, Steuerungen und unseren engagierten Kundensupport kombinieren, um OEMs dabei zu unterstützen, ihre Produktentwicklung zu beschleunigen und die Energiewende in großem Maßstab voranzutreiben."

Diese Zusammenarbeit baut auf der erfolgreichen Einführungspartnerschaft der beiden Unternehmen auf und kombiniert die Lösungen, das Fachwissen, die etablierten Vertriebskanäle und das Kundensupport-Netzwerk von Copeland mit der Swing-Rotationstechnologie von Daikin, die für ihre Zuverlässigkeit, ihr robustes Anwendungspotenzial und ihre hohe Effizienz bekannt ist. Diese Zusammenarbeit bietet OEMs, Händlern und Großhändlern Zugang zu modernsten Technologien und engagiertem Support. Dieser umfassende Ansatz soll die Leistung und Systemintegration von Wärmepumpen für Wohngebäude verbessern und gleichzeitig die Einführung von Lösungen beschleunigen, die die europäische Energielandschaft verändern können.

"Diese Partnerschaft versetzt Daikin in die Lage, eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Produktion von Inverter-Swing-Rotationskompressoren zu spielen. Durch die Kombination unserer Stärken mit den umfangreichen Vertriebs- und Servicekapazitäten von Copeland wird Daikin hocheffiziente, hochwertige Inverter-Swing-Rotationskompressoren für die europäische HLK-Branche für Wohngebäude liefern. Diese Initiative unterstreicht unser starkes Engagement für die Förderung der Nachhaltigkeit und unseren Beitrag zur Gesellschaft durch Innovation", sagte Jiro Tomita, Executive Associate Officer von Daikin.

Nach Abschluss der Vorbereitungen nach der Unterzeichnung soll das Joint Venture voraussichtlich ab 2026 seinen Betrieb aufnehmen und den Europäischen Wirtschaftsraum, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und benachbarte Gebiete bedienen

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen, dem weltweit mehr als 200 Millionen Installationen vertrauen. Wir bieten Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), Kühlkette und industrielle Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern treiben wir die Energie- und Kältemittelwende voran und schützen gleichzeitig hochwertige, verderbliche Produkte in globaler Partnerschaft mit unseren Kunden, um ihnen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter copeland.com.

Daikin Industries, Ltd. wurde 1924 in Osaka, Japan, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von HVAC&R-Lösungen (Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Kältetechnik). Mit mehr als 130 Produktionsstätten weltweit und Niederlassungen in über 170 Ländern und Regionen bietet Daikin ein breites Portfolio an HVAC&R-Systemen, Steuerungen und integrierten Lösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Kühl- und Heizsystemen setzt sich Daikin weiterhin dafür ein, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig sichere, zuverlässige, komfortable und gesunde Luftumgebungen zu schaffen. Das Unternehmen treibt die Entwicklung hocheffizienter Technologien voran und vertieft die Zusammenarbeit mit Partnern und Gemeinden, um einen größeren ökologischen und sozialen Mehrwert zu schaffen. Geleitet von seinem Anspruch "Perfecting the Air" bietet Daikin Produkte, Dienstleistungen und Lösungen an, die den vielfältigen Bedürfnissen und Erwartungen von Kunden auf der ganzen Welt gerecht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.daikin.com.

