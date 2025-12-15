EQS-News: Claros Technologies / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

Claros Technologies erreicht 99,99%ige Zerstörung von PFAS in einem kommerziellen Optimierungslauf unter Verwendung des ClarosTechUV Systems in Partnerschaft mit Daikin America



15.12.2025 / 13:05 CET/CEST

Die Zusammenarbeit, bei der mehr als 640.000 Liter industrielles Prozesswasser behandelt wurden, unterstreicht die führende Rolle von Daikin America, Inc. im Bereich der nachhaltigen Produktion durch die Validierung und Einführung von ClarosTechUV - der weltweit fortschrittlichsten, praxiserprobten High-Flow-Plattform zur Zerstörung von PFAS. MINNEAPOLIS, Minnesota und DECATUR, Alabama, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros) gab heute den erfolgreichen Abschluss eines groß angelegten kommerziellen Optimierungslaufs von ClarosTechUV - der proprietären photochemischen UV-PFAS-Zerstörungstechnologieplattform von Claros - in der Anlage von Daikin America (DAI) in Decatur im US-Bundesstaat Alabama bekannt. Aufbauend auf dem Erfolg eines ersten Pilotprojekts, das Anfang des Jahres angekündigt wurde, bestätigt dieser kommerzielle Optimierungslauf, dass die Technologie für den vollen kommerziellen Einsatz bereit ist. Der Meilenstein unterstreicht die führende Rolle von DAI im Bereich der nachhaltigen Fertigung der nächsten Generation und hebt die Innovation von Claros im Bereich der Zerstörung von PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) hervor. Damit sind beide Unternehmen in der Lage, die weltweit erste kommerzielle PFAS-Zerstörungsanlage in großem Maßstab bereitzustellen. "Im vergangenen Jahr haben wir bewiesen, dass die vollständige Zerstörung von PFAS in industriellem Maßstab nicht nur theoretisch möglich ist - sie findet jetzt statt", sagte David Hendrixson, Executive Vice President von Daikin America, Inc. "Dieser Meilenstein spiegelt die langjährige Führungsrolle von DAI im Bereich der Nachhaltigkeit und unser Engagement für innovative Technologien wider, die die Branche - und unsere Kunden - voranbringen." "Die Partnerschaft mit einem Unternehmen wie Claros, dessen ClarosTechUV System die fortschrittlichste kommerziell verfügbare Technologie zur Vernichtung von PFAS darstellt, zeigt, wie Zusammenarbeit und Innovation zu echten Fortschritten im Umweltschutz führen können", fügte Hendrixson hinzu. "Diese Kommerzialisierung markiert einen Wendepunkt - nicht nur für DAI und Claros, sondern für den gesamten PFAS-Bereich", sagte Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros. "Wir stehen kurz davor, die fortschrittlichste Technologie mit hohem Durchfluss zur Zerstörung von PFAS in kommerziellem Maßstab für industrielle Abwässer zu liefern - ein Beweis dafür, dass die Industrie den Weg für nachhaltige, leistungsstarke und erschwingliche Innovationen bereiten kann. Die Partnerschaft und das Engagement von DAI für die ClarosTechUV Lösung waren der Schlüssel, um diesen Durchbruch in die industrielle Realität umzusetzen." In dieser letzten Phase behandelte das ClarosTechUV System mehr als 640.000 Liter industrielles Prozesswasser, das eine Reihe von PFAS-Verbindungen enthielt. Das System erreichte eine mehr als 99,99-prozentige Zerstörung aller anvisierten PFAS-Typen - lang-, kurz- und ultrakurzkettig - bei hohen Durchflussraten von Hunderten von Litern pro Minute, während es gleichzeitig eine stabile Leistung und außergewöhnliche Energieeffizienz an den Tag legte. Vom Durchbruch zur Marktreife Mit dieser Errungenschaft hat sich Claros als die einzige praxiserprobte PFAS-Zerstörungsplattform etabliert, die für den kommerziellen Einsatz bereit ist - industriell validiert, skalierbar und kosteneffizient für reale Produktions- und Abwasserbetriebe. Durch die Zusammenarbeit mit DAI und anderen Industriepartnern hat Claros inzwischen mehr als eine halbe Million Liter PFAS-haltiges industrielles Prozesswasser in Industrieanlagen aufbereitet und dabei eine konsistente, verifizierte Zerstörungsleistung bei unterschiedlichen Konzentrationen und Wasserzusammensetzungen nachgewiesen. Nächste Schritte auf dem Weg zur ersten kommerziellen Installation Nach Erreichen dieses Meilensteins arbeiten DAI und Claros nun an der Entwicklung und den Systemspezifikationen für die erste kommerzielle PFAS-Zerstörungsanlage im großen Maßstab. Die beiden Unternehmen weiten außerdem ihre Zusammenarbeit aus und unterstützen Hersteller und Industriepartner dabei, den PFAS-Kreislauf zu schließen und eine wirklich nachhaltige Produktion zu fördern. Das ClarosTechUV System der nächsten Generation zur Zerstörung von PFAS vorgeführt: Wirksamkeit bei lang-, kurz- und ultrakurzkettigen PFAS (einschließlich TFA)

99,99%ige Zerstörung von PFAS bei allen Zielarten

Hohe Durchflussleistung von Tausenden von Litern pro Minute

Eine kompakte Stellfläche für nahtlose Integration

Sichere, zuverlässige UV-basierte Technologie

Kostengünstige Leistung, geeignet für industrielle Sanierungsanwendungen Informationen zu Claros Technologies Das 2018 gegründete Unternehmen Claros mit Sitz in Minneapolis, Minnesota (USA), ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der PFAS-Minderung mit zwei Kerngeschäftsbereichen. Der Geschäftsbereich ClarosTech konzentriert sich ausschließlich auf die dauerhafte Zerstörung von PFAS und bietet erschwingliche, skalierbare und praxistaugliche Systeme an, die lang-, kurz- und ultrakurzkettige Verbindungen mit einer Effizienz von 99,99 % eliminieren. ClarosLabs, der nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Analyse-Geschäftsbereich, ist ein führendes kommerzielles Labor, das sich ausschließlich auf den Nachweis, die Quantifizierung und die Expositionsbewertung von PFAS spezialisiert hat. Claros hat es sich zur Aufgabe gemacht, PFAS aus der Umwelt zu entfernen. Claros zerstört PFAS - für immer. Medienkontakt: Für Claros Technologies:

Kari Finkler

kari@clarostech.com

+1 651-335-9072 Für Daikin America, Inc:

communications@daikin-america.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2845040/Claros_Technologies_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/claros-technologies-erreicht-99-99ige-zerstorung-von-pfas-in-einem-kommerziellen-optimierungslauf-unter-verwendung-des-clarostechuv-systems-in-partnerschaft-mit-daikin-america-302641900.html



15.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

