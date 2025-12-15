Nach den Verlusten am vergangenen Freitag kann die Aktie von Siemens Energy am Montag wieder zulegen. Mit Eröffnung der US-Börsen ist das Plus beim Energietechnikkonzern zwar zusammengeschmolzen. Ein Hammer-Kursziel von Evercore ISI zieht dennoch weiter neue Käufer am Markt an.Die Investmentbank hat das Coverage von Siemens Energy neu aufgenommen und ein Kursziel von 200 Euro ausgegeben. Das sind auf dem aktuellen Niveau noch rund 67 Prozent Potenzial, entsprechend lautet das Votum auch "Outperform". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
