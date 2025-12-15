Frankfurt am Main - Die Zinssätze für die neu aufgelegte Förderung für den Bau von EH55-Effizienzhäusern stehen.



Bei einer Kreditlaufzeit von 35 Jahren und einer Zinsbindung von zehn Jahren beträgt der Zinssatz 2,84 Prozent effektiv. Liegen Laufzeit und Zinsbindung bei jeweils zehn Jahren, wird ein Zinssatz von 1,94 Prozent fällig. Das berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Bankenkreise.



Der Förderstart ist am Dienstag. Ab dann können Anträge bei der staatlichen Förderbank KfW eingereicht werden. Die Förderung erfolgt über zinsverbilligte Kredite. Für diese Zinsverbilligungen stellt die Bundesregierung einmalig 800 Millionen Euro bereit. Sowohl Unternehmen als auch private Häuslebauer können Anträge stellen. Der Kredit kann bis 100.000 Euro je Wohneinheit umfassen. Für Kommunen sind Zuschüsse vorgesehen.



Bei EH55 handelt es sich um Gebäude, die nur 55 Prozent der Energie verbrauchen, die ein Standardhaus benötigt. Die EH55-Förderung war 2022 abgeschafft worden. Seitdem wurde der strengere und teurere EH40-Standard gefördert.





© 2025 dts Nachrichtenagentur