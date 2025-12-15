Santiago de Chile - José Antonio Kast hat die Präsidentenwahl in Chile gewonnen und setzt damit den politischen Rechtsruck in Lateinamerika fort. Bei seiner Siegesfeier vor Tausenden Anhängern versprach Kast, vom ersten Tag an hart gegen die Kriminalität und die illegale Migration vorzugehen und für Ordnung und Recht in dem südamerikanischen Land zu sorgen. Der 59 Jahre alte neunfache Vater und Sohn eines ehemaligen Wehrmachtoffiziers aus Bayern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab