15.12.2025 / 16:38 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,2900 EUR 1.944,39 EUR 3,2950 EUR 329,50 EUR 3,3000 EUR 1.478,40 EUR 3,2950 EUR 329,50 EUR 3,3000 EUR 4.620,00 EUR 3,3000 EUR 3.141,60 EUR 3,2950 EUR 42,84 EUR 3,3000 EUR 6.435,00 EUR 3,3000 EUR 3.692,70 EUR 3,3000 EUR 3.583,80 EUR 3,3000 EUR 3.653,10 EUR 3,3000 EUR 3.593,70 EUR 3,3000 EUR 3.593,70 EUR 3,3000 EUR 3.600,30 EUR 3,3000 EUR 3.620,10 EUR 3,3000 EUR 3.616,80 EUR 3,3000 EUR 3.616,80 EUR 3,3000 EUR 3.656,40 EUR 3,3000 EUR 3.633,30 EUR 3,3000 EUR 3.702,60 EUR 3,3000 EUR 3.630,00 EUR 3,3000 EUR 56,10 EUR 3,3000 EUR 4.808,10 EUR 3,3000 EUR 6.263,40 EUR 3,2900 EUR 546,14 EUR 3,3000 EUR 330,00 EUR 3,3000 EUR 330,00 EUR 3,3050 EUR 1.718,60 EUR 3,3025 EUR 3.556,79 EUR 3,3025 EUR 3.579,91 EUR 3,3050 EUR 330,50 EUR 3,3100 EUR 751,37 EUR 3,3100 EUR 86,06 EUR 3,3050 EUR 231,35 EUR 3,3100 EUR 2.846,60 EUR 3,3100 EUR 539,53 EUR 3,3100 EUR 100.686,89 EUR 3,3050 EUR 1.209,63 EUR 3,3000 EUR 425,70 EUR 3,3050 EUR 347,03 EUR 3,3050 EUR 330,50 EUR 3,3050 EUR 677,53 EUR 3,3100 EUR 331,00 EUR 3,3100 EUR 963,21 EUR 3,3100 EUR 2.568,56 EUR 3,3100 EUR 1.909,87 EUR 3,3100 EUR 377,34 EUR 3,3075 EUR 922,79 EUR 3,3075 EUR 992,25 EUR 3,3075 EUR 992,25 EUR 3,3100 EUR 959,90 EUR 3,3100 EUR 390,58 EUR 3,3100 EUR 1.002,93 EUR 3,3100 EUR 2.048,89 EUR 3,3075 EUR 992,25 EUR 3,3075 EUR 992,25 EUR 3,3100 EUR 1.088,99 EUR 3,3100 EUR 615,66 EUR 3,3100 EUR 473,33 EUR 3,3050 EUR 908,88 EUR 3,3100 EUR 347,55 EUR 3,3100 EUR 297,90 EUR 3,3100 EUR 377,34 EUR 3,3050 EUR 849,39 EUR 3,3050 EUR 641,17 EUR 3,3050 EUR 244,57 EUR 3,2900 EUR 329,00 EUR 3,3000 EUR 603,90 EUR 3,3070 EUR 330,70 EUR 3,3100 EUR 605,73 EUR 3,3100 EUR 658,69 EUR 3,3100 EUR 628,90 EUR 3,3100 EUR 993,00 EUR 3,3100 EUR 89,37 EUR 3,3100 EUR 251,56 EUR 3,3075 EUR 988,94 EUR 3,3100 EUR 3,31 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,3058 EUR 221.938,19 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





