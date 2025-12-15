

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.12.2025 / 16:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,3048 EUR 6.160,09 EUR 3,3050 EUR 482,53 EUR 3,3350 EUR 1.907,62 EUR 3,3325 EUR 1.256,35 EUR 3,3400 EUR 63,46 EUR 3,3400 EUR 334,00 EUR 3,3400 EUR 925,18 EUR 3,3400 EUR 344,02 EUR 3,3400 EUR 574,48 EUR 3,3400 EUR 86,84 EUR 3,3400 EUR 2.344,68 EUR 3,3400 EUR 1.342,68 EUR 3,3400 EUR 4.699,38 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,32760 EUR 20.521,3100 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News