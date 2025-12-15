Die Forderungen der eigenen Expertenkommission, aber auch des Verbands der europäischen Stromnetzbetreiber werden lauter, Deutschland in mehrere Stromgebotszonen aufzuteilen. Die Bundesregierung stemmt sich dagegen - nun mit einem eigenen Aktionsplan, den sie der Europäischen Kommission übermittelt hat. Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Montag seinen "Aktionsplan Gebotszone" veröffentlicht. Es regiere damit auf die Studie des Verbands der europäischen Stromnetzbetreiber Entso-E, Deutschland in fünf Stromgebotszonen aufzuteilen. Die Studie ist allerdings schon mehrere Monate alt. Erst in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...