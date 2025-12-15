Die Rheinmetall-Aktie hat zuletzt von ihrer Erholungsbewegung abgelassen und ist deutlich gen Süden gelaufen. Der Rüstungswert droht nun tiefer zu fallen. Das steckt dahinter: Friedenschancen drücken den Kurs Auch wenn Analysten bereits mehrfach darauf hingewiesen haben, dass ein Frieden in der Ukraine keine Bedrohung für das Geschäftsmodell von Rheinmetall und die zu erwartenden Aufträge durch europäische Staaten ist, hat die Aktie doch angesichts ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.