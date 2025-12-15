© Foto: picture alliance / Photoshot

Netflix hält an dem Deal mit Warner Bros. Discovery fest und reagiert gelassen auf das feindliche Angebot von Paramount Skydance.Netflix hat seinen Standpunkt zum geplanten Erwerb von Vermögenswerten des Medienriesen Warner Bros. Discovery unverändert gelassen. In einem Brief an die Mitarbeiter erklärten die Co-CEOs Greg Peters und Ted Sarandos, dass das feindliche Angebot von Paramount Skydance "vollständig erwartet" worden sei. Theaterauswertung wird Priorität Die Streaming-Plattform betonte zugleich die Bedeutung von Kinoveröffentlichungen für Warner Bros. "Wir haben Kinofilme in der Vergangenheit nicht priorisiert, da dies nicht zu unserem Geschäft bei Netflix gehörte. Wenn dieser Deal …