© Foto: Jonathan Moscrop - newscom

Ein Krypto-Gigant bietet 1,1 Milliarden Euro für Juventus und kassiert eine Absage. Die Aktie schießt dennoch nach oben. Warum Anleger auf eine Fortsetzung des Übernahmepokers setzen.Die Aktie von Juventus Football Club sprang am Montag so stark wie in diesem Jahr noch nie. Auslöser war ein Übernahmeangebot von Tether Holdings im Volumen von 1,1 Milliarden Euro, das jedoch umgehend zurückgewiesen wurde. Das Krypto-Unternehmen legte am späten Freitag ein Barangebot für den Erwerb der 65,4 Prozent großen Beteiligung der Holding Exor vor. Der gebotene Preis lag bei 2,66 Euro je Aktie und entsprach einem Aufschlag von 21 Prozent. Aus einem Schreiben an Exor, das Bloomberg vorliegt, geht hervor, …