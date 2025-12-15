EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Ad hoc-Mitteilung Noratis AG Eschborn Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Noratis AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens Eschborn, 15.12.2025 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute beim Amtsgericht Frankfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens (gem. § 270d der InsO) gestellt. Weitere Gesellschaften der Gruppe werden ebenfalls unverzüglich entsprechende Anträge auf Eigenverwaltung bzw. Durchführung eines Schutzschirmverfahrens beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Nicht von dem Verfahren betroffen wird die Noratis Habitat GmbH sein. Der Vorstand der Noratis AG ist heute aufgrund unzureichender Verhandlungsergebnisse mit den finanzierenden Banken und weiteren Finanzierungspartnern zu der Einschätzung gelangt, dass eine außergerichtliche Restrukturierung kurzfristig nicht umsetzbar ist. Aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen sieht der Vorstand eine Gefährdung für den nachhaltigen Fortbestand der Noratis AG und den Gesellschaften der Unternehmensgruppe. Noratis ist auf Basis des von der Gesellschaft erarbeiteten Restrukturierungskonzepts weiterhin im intensiven, konstruktiven Dialog mit potentiellen Kapitalgebern und seinen beiden Großaktionären sowie weiteren Stakeholdern. Der Vorstand beabsichtigt durch eine Sanierung und Restrukturierung in einem Schutzschirmverfahren eine Fortsetzung der Geschäftstätigkeiten der Noratis Gruppe zu ermöglichen. Unverändert haben wesentliche Stakeholdern signalisiert, dies im Rahmen der Umsetzung des Gesamtkonzeptes unterstützen zu wollen.



