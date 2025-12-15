RuMaS hat sich im Express-Service am 08. Dezember eingehend mit der Swiss Re Aktie beschäftigt. Für Abonnenten des Express-Service war der Artikel mit dem Titel "Dividende soll gesteigert werden - Aktienrückkauf geplant - Kurs auf Tauchstation!" verfügbar. In unserer Stellungnahme haben wir betont, dass größere Rücksetzer bei der Aktie stets eine gute Gelegenheit für einen Einstieg geboten haben. Ein Blick auf die Kursentwicklung seit dem Tiefpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS