Kurz vor dem Jahreswechsel kommt es bei der UBS zu einer unerwarteten Veränderung in der Konzernführung. Mike Dargan, bisher verantwortlich für Technologie und operative Abläufe, wird die Großbank zum Ende des Jahres 2025 verlassen. Der langjährige Manager will sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens widmen.Kritischer Umbau inmitten der Credit-Suisse-Integration Der Abgang fällt in eine Phase hoher strategischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
