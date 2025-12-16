Berlin - Bernd Siggelkow, Gründer des Kinderhilfswerks "Die Arche", hat angesichts vieler Jugendlicher ohne Schulabschluss eine Ausbildungspflicht gefordert.



"Ansonsten rutschen diese Jugendlichen auf die schiefe Bahn", sagte Siggelkow gegenüber der "Frankfurter Rundschau" von Ippen-Media. Er bezeichnet die Situation an deutschen Schulen als "desaströs", nennt das Bildungssystem "das drängendste Problem, das wir haben".



Die Arche betreue inzwischen 11.000 Kinder und Jugendliche und benötige dafür in diesem Jahr 25 Millionen Euro - deutlich mehr als in den Vorjahren. Viele der Kinder seien "äußerst verhaltenskreativ" und bräuchten intensive Betreuung. Für das kommende Jahr rechnet Siggelkow mit Kosten von 29 Millionen Euro.



"Als Gesellschaft schaffen wir uns an den Stadträndern die Brennpunktschulen selbst", kritisiert er. Wenn es an einer Schule einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund gebe, würden deutsche Eltern ihre Kinder zunehmend auf Privatschulen schicken. Das verstärke eine "Abwärtsspirale" der benachteiligten Familien. "Wir müssen Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen oder Fluchterfahrungen besser verteilen, damit jede Schulklasse einen gleichmäßigen Anteil dieser Kinder hat", fordert der Arche-Gründer. Dafür brauche es Konzepte mit Bussen, kleineren Klassen und multiprofessionellen Teams.





© 2025 dts Nachrichtenagentur