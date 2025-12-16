Die globale Jagd auf die kritischen Rohstoffe des 21. Jahrhunderts ist eröffnet. Getrieben von der rasanten Elektrifizierung und geopolitischen Verwerfungen explodiert die Nachfrage nach Lithium und Seltenen Erden, während das Angebot kränkelt. Diese fundamentale Diskrepanz erzeugt ein historisches Marktungleichgewicht und katapultiert Unternehmen in den Fokus, die strategische Lieferlücken schließen können. Dabei rücken drei Unternehmen besonders ins Rampenlicht, deren Geschichten direkt mit den größten Megatrends unserer Zeit verwoben sind: European Lithium, Standard Lithium und Lynas Rare Earths.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de