Am Montag ließ die Aktie des Reisekonzerns alle anderen großen deutschen Indexwerte hinter sich und zieht um 7,5 Prozent davon. Die Deutsche Bank zeigt sich zuversichtlich für das kommende Jahr.Die Papiere von Tui haben am Montag ihre Rallye fortgesetzt und mit 8,88 Euro den höchsten Kurs seit Anfang September erreicht. Ein Tagesplus von mehr als 7,5 Prozent unterstreicht den starken Lauf der letzten Wochen: Seit Anfang November steht ein Wertzuwachs von rund einem Viertel zu Buche. "Das Jahr 2025 bestätigte mehr oder weniger unsere Erwartungen: geringeres Wachstum in den USA, relativ schwache Geschäftsentwicklung in Nordeuropa, sehr solide Entwicklung im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und …