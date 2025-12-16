Mit der Aktie von BP ging es zum Wochenauftakt erneut etwas bergab. Denn die Anteile des britischen Energieriesen leiden unter den weiterhin schwächelnden Ölpreisen. So fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 60,09 Dollar, WTI-Öl kostet pro Barrel nun 56,23 Dollar. Damit notieren beide Ölsorten nur noch leicht über ihren April-Tiefs.Damals hatte US-Präsident Donald Trump mit seinen Zollankündigungen die Märkte schwer erschüttert. Gemessen am sogenannten Abrechnungspreis (Settlement) ...

