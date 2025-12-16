Mutares hatte es angekündigt. Bis Ende des Jahres gibt es noch einige potentielle Exit-Kandidaten in der Pipeline. Und für Zukäufe scheint man sowieso immer offen. Gestern gab's dann direkt Beides. 200 Mio Umsatz verkauft, 35 Mio Umsatz gekauft. So ein Tempo in der eigentlich ruhigen Adventszeit, in der andere schon die Bücher schliessen, zeigt wieder einmal deutlich: In München ist man noch hungrig. Will was schaffen. Und man greift zu, wenn sich Gelegenheiten bieten. Gestern also Exit und Kauf. Fangen wir mit dem Kauf an: In diese Reihe passt das "bindende Angebot zum Erwerb der Venator Chemicals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...