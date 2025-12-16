Schwyz - Stefan Vogler tritt bei der ebs Energie AG am 1. August 2026 sein Amt als neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung an. Er folgt auf Hans Bless. Er hatte diese Funktion bei dem Schwyzer Energieversorger 15 Jahre lang inne. Die ebs Energie AG hat die ausgeschriebene Stelle des Vorsitzenden der Geschäftsleitung neu besetzt. Die Wahl ist laut einer Mitteilung auf Stefan Vogler gefallen. Er wird diese Funktion am 1. August 2026 von Hans Bless ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.