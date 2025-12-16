Schwyz - Stefan Vogler tritt bei der ebs Energie AG am 1. August 2026 sein Amt als neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung an. Er folgt auf Hans Bless. Er hatte diese Funktion bei dem Schwyzer Energieversorger 15 Jahre lang inne. Die ebs Energie AG hat die ausgeschriebene Stelle des Vorsitzenden der Geschäftsleitung neu besetzt. Die Wahl ist laut einer Mitteilung auf Stefan Vogler gefallen. Er wird diese Funktion am 1. August 2026 von Hans Bless ...Den vollständigen Artikel lesen ...
