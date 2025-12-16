NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 435 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine kurzfristigen Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er begründet dies mit geringeren Absatzerwartungen, Mix-Effekten und dem schwächeren US-Dollar. Die jüngste Kurskorrektur sieht Narayan aber als Chance./rob/ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0011585146

