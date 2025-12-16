EQS-News: HUAWEI / Schlagwort(e): Produkteinführung

TM Forum veröffentlicht Lösungspaket für hochzuverlässige AN-Kernnetze und führt damit ein neues Paradigma für autonome Netze ein



16.12.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BANGKOK, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während der Innovate Asia Autonomous Networks (AN) Masterclass, die kürzlich stattfand, nahm der Huawei-Experte für Kernnetzlösungen, Michael Wang, auf Einladung des TM Forum (TMF) an der Veröffentlichung des Core Network Fault Management AN Solution Package, des AN-Lösungspakets für das Kernnetz-Fehlermanagement, teil. Das Lösungspaket konzentriert sich auf hochstabile Schlüsselfunktionen und integriert die IG1500-Standards des TM-Forums, um wiederverwendbare Vorlagen für autonome Netze zu liefern, was den Beginn der kommerziellen Replikation des Lösungspakets für hochstabile Kernnetze einläutet. Aufbau des Eckpfeilers der Kernnetzstabilität in sieben Dimensionen Das Lösungspaket befasst sich mit sieben Dimensionen der Sicherung der Kernnetzstabilität: Hochstabile Bereitstellungsarchitektur, Disaster Recovery (DR) auf der Steuerungsebene, DR auf der Benutzerebene, DR auf der Infrastrukturebene, Antisignaling-Fähigkeit, Risikovorhersage und Wiederherstellung bei Dienstverschlechterungen. Basierend auf der in 3GPP TS 28.104 definierten Management Data Analytics Function (MDAF) bietet das Lösungspaket ein systematisches, durchgängiges Resilienz-Netzwerk-Framework. Die Technologie des digitalen Zwillings ermöglicht ein geschlossenes Management von der Risikovorhersage bis hin zur automatischen Optimierung, wodurch die Fähigkeit des Netzes, extremen Szenarien wie Signalstürmen zu widerstehen, erheblich verbessert wird. Eine wichtige Neuerung liegt in der Bewertung des Risikos von Signalisierungsstürmen. Durch die Modellierung des digitalen Zwillings konstruiert das Lösungspaket eine virtuelle Netzwerkumgebung, um Risiken vorherzusagen und proaktive Schutzmaßnahmen zu implementieren. Bevor ein Signalisierungssturm auftritt, werden Verkehrsstatistiken, Knotenverbindungsdaten und Geräte-Timing-Konfigurationen gesammelt und dann mithilfe einer Simulationsmaschine Auswirkungsmodelle erstellt. Dieses Verfahren ermöglicht eine genaue Bewertung der Netzkapazität und liefert Optimierungsempfehlungen, die den Betreibern helfen, potenzielle Störungen im Voraus auszuschließen. Standardisierung beschleunigt die Akzeptanz in der Industrie Dieses AN Solution Package hält sich streng an die IG1500-Standards des TM Forums und lässt sich über standardisierte APIs nahtlos in bestehende Systeme integrieren. In seiner Rede hob Michael Wang hervor, dass das Lösungspaket eine standardisierte technische Implementierungsvorlage bietet und seine Machbarkeit in Szenarien zur Sicherung der Kernnetzstabilität durch das Catalyst-Projekt weiter demonstriert. Anschließend führte er die Optimierungspraktiken eines Betreibers bei der Wiederherstellung von Infrastrukturen im Katastrophenfall an. Zu den wichtigsten Prozessen gehören die genaue Identifizierung von VIP-Benutzern, die rasche Bestimmung von wiederherstellbaren Pfaden und die schnelle Erstellung von Wiederherstellungslösungen. Ziel ist es, die Wiederherstellungszeit des Netzes für VIP-Benutzer von 30 Minuten auf 1 Minute zu reduzieren, während die Wiederherstellungszeit für normale Benutzer weiterhin bei 30 Minuten liegt. Durch die Anwendung differenzierter Service-Assurance-Richtlinien verbessert diese Lösung das Netzwerkerlebnis von High-Value-Nutzern und mindert effektiv wirtschaftliche Verluste, die durch die Abwanderung von VIP-Nutzern entstehen. Mit der Veröffentlichung des AN Solution Package ist die Sicherung der Kernnetzstabilität nun offiziell in die Standardszenarien des TM-Forums aufgenommen worden. Das reproduzierbare und skalierbare Paradigma von Huawei für den Aufbau hochstabiler Netze gibt Betreibern ein leistungsfähiges Tool zur Verbesserung der Ausfallsicherheit an die Hand und bietet gleichzeitig wichtige Unterstützung für die Monetarisierung der Netzbewertung. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845400/image.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tm-forum-veroffentlicht-losungspaket-fur-hochzuverlassige-an-kernnetze-und-fuhrt-damit-ein-neues-paradigma-fur-autonome-netze-ein-302643130.html



16.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News