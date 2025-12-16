Zug - Holcim verstärkt sich mit einer weiteren Übernahme in Peru. Der Baustoffkonzern kauft eine Mehrheitsbeteiligung an der Firma Cementos Pacasmayo. Cementos Pacasmayo erzielt 2025 voraussichtlich einen Umsatz von 630 Millionen US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von 28 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das Unternehmen betreibt laut den Angaben drei Zementwerke mit einer Kapazität von rund 5 Millionen Tonnen pro Jahr sowie 28 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.