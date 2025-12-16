LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Auf Basis ihrer Schätzungen habe Airbus im Dezember bisher 29 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montagnachmittag. Damit wären es im Quartal bisher 179 Jets und im Gesamtjahr 686. Das korrigierte Jahresziel liege bei 790 Flugzeugen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0000235190

