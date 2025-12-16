EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Energiekontor AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.12.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





23. Zwischenmeldung

Die Energiekontor AG hat im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis zum 12. Dezember 2025 insgesamt 1.450 Aktien im Rahmen des am 3. Juli 2025 bekannt gemachten und am 7. Juli 2025 begonnenen Aktienrückkaufprogramms erworben.

Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (Euro) Aggregiertes Volumen (Euro) 08.12.2025 370 33,7149 12.474,50 09.12.2025 308 33,3969 10.286,25 10.12.2025 265 33,3772 8.844,95 11.12.2025 300 34,3082 10.292,45 12.12.2025 207 35,0126 7.247,60

Die Gesamtzahl zurückerworbener Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. Juli 2025 beträgt 28.244.

Der Erwerb der Aktien der Energiekontor AG erfolgte durch ein von der Energiekontor AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter www.energiekontor.de/investor-relations/aktienrueckkauf abrufbar.

Bremen, 16. Dezember 2025

Energiekontor AG

Der Vorstand