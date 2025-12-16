Knapp sechs Monate nach dem Start eines begrenzten Robotaxi-Angebots in Austin (Texas) - damals noch mit Sicherheitsfahrern im Auto - testet Tesla dort nun offenbar Fahrzeuge ganz ohne Menschen an Bord. CEO Elon Musk schrieb am Wochenende auf X: "Die Tests laufen ohne Insassen im Wagen." An der Börse kam das gut an: Die Tesla-Aktie legte am Montag um 3,6 Prozent auf 475,31 Dollar zu. Damit gelang der Sprung über den kurzfristigen Seitwärtstrend.Musk verspricht seit über zehn Jahren, Teslas E-Autos ...

