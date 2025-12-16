Berlin - Bei den Verhandlungen über eine Friedenslösung in der Ukraine in Berlin sind nach Darstellung von Bundeskanzler Friedrich Merz deutliche Fortschritte erzielt worden - vor allem bei den Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land. «Was die USA hier in Berlin an rechtlichen und an materiellen Garantien auf den Tisch gelegt haben, ist wirklich beachtlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt», sagte Merz bei einer gemeinsamen ...

