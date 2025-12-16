Die Verhandlungen zwischen Delegationen der Ukraine und der USA in Berlin sind gut verlaufen. Während sich US-Präsident Donald Trump sehr zufrieden zeigt, geben die Rüstungsaktien an der Börse deutlich nach. Rheinmetall, Renk und Hensoldt knüpfen an die Verluste vom Vortag an und verlieren weiter an Boden.Es gebe Fortschritte bei den Verhandlungen um ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, so Trump. "Ich denke, wir sind jetzt näher dran als je zuvor", sagte er in Washington ...

Den vollständigen Artikel lesen ...