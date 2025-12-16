Ford zieht die Reißleine und bilanziert seine E-Auto-Sparte ab. Eine Abschreibungen in historischer Größenordnung entlarvt jahrelange Fehlentscheidungen, Überkapazitäten und falsche Marktprognosen. Der strategische Kurswechsel dürfte am Ende mit mehreren Milliarden zu Buche schlagen.Ford kündigte Belastungen von 19,5 Milliarden Dollar im Zuge einer Neuordnung des E-Auto-Geschäfts an. Der Großteil soll im vierten Quartal erfasst werden, der Rest in den Folgejahren. Mit 8,5 Milliarden Dollar Wertberichtigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
