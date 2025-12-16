Datum der Anmeldung:
13.12.2025
Aktenzeichen:
B3-126/25
Unternehmen:
L'Oréal, Paris/FR; Erwerb zusätzlicher Anteile im Sinne eines möglichen wettbewerblich erheblichen Einflusses auf die Galderma Group AG, Zug/CH;
Produktmärkte:
Hautpflege (u.a. Cetaphil Excipial) und Injectable Aesthetics (u.a. Hyaluronsäure-Filler) Therapeutic Dermatology (u.a. Loceryl)
13.12.2025
Aktenzeichen:
B3-126/25
Unternehmen:
L'Oréal, Paris/FR; Erwerb zusätzlicher Anteile im Sinne eines möglichen wettbewerblich erheblichen Einflusses auf die Galderma Group AG, Zug/CH;
Produktmärkte:
Hautpflege (u.a. Cetaphil Excipial) und Injectable Aesthetics (u.a. Hyaluronsäure-Filler) Therapeutic Dermatology (u.a. Loceryl)
© 2025 Bundeskartellamt