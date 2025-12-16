Datum der Anmeldung:
12.12.2025
Aktenzeichen:
B9-125/25
Unternehmen:
Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.; RT/Raiffeisen Touristik Group GmbH; Anteils- und Kontrollerwerb an der Raiffeisen-Reisebüro Gesellschaft m.b.H, und der GEO Reisen & Erlebnis GmbH, und Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Reiseveranstaltung, Reisevermittlung
