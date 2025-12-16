Datum der Anmeldung:
10.12.2025
Aktenzeichen:
B7-109/25
Unternehmen:
Kingswood Capital Management, L.P., Los Angeles (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Safran Passenger Innovations, LLC, Irving (USA) und Safran Passenger Innovations GmbH, Gilching
Produktmärkte:
Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssysteme
