VANCOUVER, BC, 16. Dezember 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. ("First Hydrogen" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) freut sich, ein Update zu den neuesten Entwicklungen geben zu können. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Förderung sauberer Energietechnologien für ein Null-Emissions-Ökosystem.

Forschung zu Brennstoffen aus Salzschmelze

In der Pressemitteilung vom 25. November 2025 kündigte First Hydrogen die Aufnahme eines gezielten technischen Forschungsprogramms mit der University of Alberta an. Diese von Professor Muhammad Taha Manzoor geleiteten Arbeiten kennzeichnen die erste Phase eines umfassenderen Programms zu Reaktor-Brennstoffmaterialien sowie zur Konstruktion und Optimierung der Konstruktion von SMRs. Damit soll First Hydrogens längerfristiger Plan gestützt werden, zuverlässige und saubere Energie mit grüner Wasserstoffproduktion, Datenzentren und KI-gesteuertem Strombedarf zu verbinden.

Zielsetzung: Ziel ist es, nicht-radioaktive Alternativ-Brennstoffmischungen aus Salzschmelze zu identifizieren und zu empfehlen, die die Eigenschaften tatsächlich uranhaltiger Brennstoffsalze nachbilden.

Zweck: Diese Anfangsphase ist für frühe Experimente im Labormaßstab sowie für die Entwicklung von Prototypen entscheidend, da sie Forschung und Risikominderung ermöglicht, ohne dass die mit radioaktiven Materialien verbundenen Vorschriften und Komplexitäten berücksichtigt werden müssen.

Nächste Schritte: Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden die nächsten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens leiten, einschließlich der Einrichtung von Labors, der Planung von Versuchen und der Zusammenarbeit mit Materiallieferanten.

Langfristige Vision: Das Unternehmen verfolgt die langfristige Vision, stabile und saubere Energie aus SMRs mit Elektrolyse zu verbinden, um grüne Energie einschließlich grünem Wasserstoff zu erzeugen und damit Datenzentren, KI-Infrastruktur und die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge des Unternehmens zu unterstützen.

First Hydrogens breiterer Fokus auf saubere Energie

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen für saubere Energie und Technologie, das sich auf ein vertikal integriertes Ökosystem für grüne Energie konzentriert, einschließlich:

Energie aus Wasserstoff: First Hydrogen hat wasserstoffbetriebene leichte Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge (FCEVs) entwickelt und gebaut, die bereits erfolgreich von Flottenbetreibern und großen multinationalen Unternehmen in Großbritannien getestet wurden.

Erzeugung und Vertrieb von Wasserstoff: Entwicklung von Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und entsprechenden Vertriebsnetzen.

SMR-Integration: First Hydrogen erforscht über seine Tochtergesellschaft First Nuclear die Integration von SMRs als zuverlässige und kostengünstige Energiequelle zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, insbesondere für netzunabhängige oder abgelegene Industriestandorte.

Das Unternehmen betrachtet SMRs, insbesondere Salzschmelze-SMRs, als wichtigen Bestandteil seiner Strategie, da diese Reaktoren bessere Sicherheitsmerkmale aufweisen, effizienter sind und im Vergleich zu diskontinuierlichen erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind eine konstante Energiequelle bieten.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen ("FCEV") geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

"Balraj Mann"

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

mailto:investors@firsthydrogen.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und Konzessionsgebiete, Interessenkonflikte sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82224Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82224&tr=1



