Wasserstoff-Wahnsinn 2.0: Plug Power explodiert förmlich - Zünden Nel ASA und First Hydrogen jetzt ebenfalls? Sogar Robotik ist jetzt mit im Spiel!

Die Totgesagten leben bekanntlich länger, und was sich am Dienstag an den Börsen abspielte, glich einer regelrechten Auferstehung der Wasserstoff-Branche, zumindest zunächst bei Plug Power. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Tal der Tränen (das kennen sonst nur die "Solarer" im Winter, wenn die Sonne kaum scheint) schoss die Aktie des US-Pioniers Plug Power zweistellig nach oben und könnte die gesamte Branche aus ihrem Dornröschenschlaf mitreißen. Anleger fragen sich nun zu Recht, ob dies der lang ersehnte Startschuss für eine neue, gewaltige Rally im Sektor der sauberen Energien ist. Während die Amerikaner mit nackten Zahlen beeindrucken, bringen sich bereits andere Akteure in Stellung, die weit mehr als nur heiße Luft zu bieten haben. Besonders der kanadische Newcomer First Hydrogen sorgt mit einer seiner Strategie für Aufsehen, die weit über den klassischen Brennstoffzellen-Antrieb hinausgeht. Auch der skandinavische Riese Nel ASA lauert in den Startlöchern und wartet nur darauf, von der neuen Euphorie-Welle erfasst zu werden. In diesem Bericht analysieren wir, warum die Karten im Wasserstoff-Sektor gerade völlig neu gemischt werden und ob wir vor einem historischen Wendepunkt stehen. Es riecht nach Aufbruchstimmung, nach neuen Technologien und nach einer Gewinnchance, die viele schon abgeschrieben hatten. Lesen Sie weiter, denn die Dynamik, die wir gerade erleben, könnte die Märkte noch das gesamte Jahr über in Atem halten.

