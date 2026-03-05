Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 | Ticker-Symbol: D7G
Tradegate
04.03.26 | 21:59
0,183 Euro
-0,54 % -0,001
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NEL ASA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEL ASA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1830,18604.03.
0,1830,18504.03.
zukunftsbilanzen.de
05.03.2026 06:46 Uhr
147 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Wasserstoff-Wahnsinn 2.0: Plug Power explodiert förmlich - Zünden Nel ASA und First Hydrogen jetzt ebenfalls? Sogar Robotik ist jetzt mit im Spiel!

Die Totgesagten leben bekanntlich länger, und was sich am Dienstag an den Börsen abspielte, glich einer regelrechten Auferstehung der Wasserstoff-Branche, zumindest zunächst bei Plug Power. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Tal der Tränen (das kennen sonst nur die "Solarer" im Winter, wenn die Sonne kaum scheint) schoss die Aktie des US-Pioniers Plug Power zweistellig nach oben und könnte die gesamte Branche aus ihrem Dornröschenschlaf mitreißen. Anleger fragen sich nun zu Recht, ob dies der lang ersehnte Startschuss für eine neue, gewaltige Rally im Sektor der sauberen Energien ist. Während die Amerikaner mit nackten Zahlen beeindrucken, bringen sich bereits andere Akteure in Stellung, die weit mehr als nur heiße Luft zu bieten haben. Besonders der kanadische Newcomer First Hydrogen sorgt mit einer seiner Strategie für Aufsehen, die weit über den klassischen Brennstoffzellen-Antrieb hinausgeht. Auch der skandinavische Riese Nel ASA lauert in den Startlöchern und wartet nur darauf, von der neuen Euphorie-Welle erfasst zu werden. In diesem Bericht analysieren wir, warum die Karten im Wasserstoff-Sektor gerade völlig neu gemischt werden und ob wir vor einem historischen Wendepunkt stehen. Es riecht nach Aufbruchstimmung, nach neuen Technologien und nach einer Gewinnchance, die viele schon abgeschrieben hatten. Lesen Sie weiter, denn die Dynamik, die wir gerade erleben, könnte die Märkte noch das gesamte Jahr über in Atem halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.