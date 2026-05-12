Die nächste Stufe der grünen Transformation erfasst zwei hartnäckige Emissionsquellen: den Schwerlastverkehr und die energieintensive Industrie. Grüner Wasserstoff ersetzt dort Diesel und Kohle, während fahrerlose Transportsysteme sowie autonome Roboter die Logistik und Fertigung revolutionieren. Entscheidend ist jedoch die intelligente Verknüpfung beider Technologien - erst sie schafft den Durchbruch zu emissionsfreien, effizienten Wertschöpfungsketten. Wer dieses Zusammenspiel früh erkennt, kann von milliardenschweren Zukunftsmärkten profitieren. Genau diese Vorreiterrolle beanspruchen sowohl Mercedes-Benz mit ihren autonomen Fahrkonzepten als auch First Hydrogen mit unbemannten Wasserstoff-Fahrzeugen sowie Rockwell Automation mit ihrer datengesteuerten Produktionsautomatisierung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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