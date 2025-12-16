Die Bundesregierung hat eine neue, zeitlich befristete Förderung für klimafreundliche Neubauten aufgelegt. Das Effizienzhaus-55-Plus-Programm unterstützt baureife Wohnprojekte mit 100 Prozent erneuerbarer Wärmeerzeugung über zinsvergünstigte KfW-Kredite. Kritik kommt vom Deutschen Energieberater-Netzwerk. Ab sofort können Bauverantwortliche und Investor:innen Anträge für die Effizienzhaus-55-Plus-Förderung stellen. Die KfW vergibt dafür zinsverbilligte Kredite. Der Zinssatz für ein Darlehen mit ...

