Optimistische Töne aus Washington, Berlin und Kiew schicken Rüstungsaktien auf Talfahrt. Anleger reagieren sensibel auf das Momentum in Richtung Waffenstillstand.Die Aussicht auf ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs belastet am Dienstag erneut deutsche Rüstungswerte. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren Rheinmetall bis zu 4,3 Prozent bevor sie sich etwas erholten. Renk, Hensoldt und TKMS gaben zunächst zwischen knapp drei und über fünf Prozent nach. Der Stoxx Europe Aerospace and Defense Sector notierte zuletzt 1,5 Prozent tiefer, das schwedische Unternehmen Saab verlor 4,5 Prozent. Marktbeobachter führen die Verluste auf die deutlichen Fortschritte bei den jüngsten Gesprächen in …

