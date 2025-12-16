Der Monitoringbericht untersucht die Fortschritte anhand der "Energiestrategie 2050". Die Zielwerte 2035 und 2050 für den Ausbau der erneuerbaren Energien und Wasserkraft lagen Ende 2024 noch in weiter Ferne. Die Schweiz hat in der "Energiestrategie 2050" klare Ziele formuliert. Das Bundesamt für Energie hat dazu nun den siebten Monitoringbericht veröffentlicht und sieht weiterhin große Herausforderungen beim Umbau des Energiesystems. Die Auswertung beruhen dabei auf den Kennzahlen, die bis Ende 2024 erreicht wurden. Sie werden mit den Zielwerten für die Jahre 2035 und 2050 für den Ausbau der ...

