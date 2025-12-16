Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG) (TOKYO:5214), ein weltweit führender Hersteller von Spezialglas mit Hauptsitz in Otsu, Japan, gab bekannt, dass es mit der weltweit ersten Massenproduktion von Glasröhren in pharmazeutischer Qualität unter Verwendung eines vollelektrischen Schmelzofens beginnen wird. Die kommerzielle Produktion soll im Dezember 2025 in der Tochtergesellschaft in Selangor, Malaysia, anlaufen.

Dieser Durchbruch führt ein neues Fertigungsmodell für pharmazeutische Verpackungen ein. Durch die Kombination der von NEG entwickelten vollelektrischen Schmelztechnologie mit erneuerbaren Energien können die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Glasröhren im Vergleich zu herkömmlichen Öfen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, um bis zu 90 %*1 reduziert werden. Damit positioniert sich NEG als bedeutender Lieferant, der sowohl hochleistungsfähiges Borosilikatglas als auch eine deutlich bessere Kohlenstoffbilanz bieten kann und damit direkt auf die globalen Nachhaltigkeitsanforderungen von Pharmaunternehmen und Aufsichtsbehörden eingeht.

NEG ist ein weltweit führender Anbieter von arsenfreien, umweltfreundlichen Borosilikatglasröhren für medizinische Behälter wie Phiolen, Ampullen, Fertigspritzen und Kartuschen. Die Nachfrage nach diesen Behältern ist aufgrund der weltweiten Expansion von Biopharmazeutika stark gestiegen. Insbesondere die Märkte für GLP-1-Formulierungen (zur Behandlung von Diabetes und Adipositas) wachsen jährlich um etwa 33 %*2, wobei die Nachfrage in Nordamerika, Europa und aufstrebenden Regionen wie Indien und China zunimmt. Mit der Einrichtung der Produktionsplattform für hohe Stückzahlen und geringe Emissionen möchte NEG diesem schnell wachsenden globalen Bedarf gerecht werden.

Kommentar von Masamori Wada, Vizepräsident:

"Die Inbetriebnahme der weltweit ersten Fertigungslinie für die Massenproduktion pharmazeutischer Glasröhren unter Verwendung eines vollelektrischen Ofens ist ein wichtiger Meilenstein. Wir sehen dies als einen konkreten Schritt in Richtung kohlenstoffneutraler pharmazeutischer Lieferketten, durch den die Kunden eine Möglichkeit erhalten, sich für Produkte zu entscheiden, die sowohl hochwertig als auch umweltfreundlich sind."

Eine Wende in der Herstellung pharmazeutischer Glasprodukte: Bei der traditionellen Glasschmelze werden fossile Brennstoffe verwendet, durch die große Mengen an CO2 und Abwärme entstehen. Der vollelektrische Ofen von NEG nutzt die firmeneigene NEG Electric Melting TechnologyTM, bei der Glas durch Anlegen elektrischer Spannung an eingetauchte Elektroden direkt erhitzt wird. Dadurch wird eine hohe Energieeffizienz erreicht, die Emission von Verbrennungsgasen wird vermieden und die Umweltbelastung wird drastisch reduziert, während gleichzeitig die für pharmazeutisches Glas erforderliche hohe Qualität gewährleistet bleibt.

*1 Geschätzt unter der Annahme, dass die Produktion bei Nippon Electric Glass (Malaysia) Sdn. Bhd. unter Verwendung eines vollelektrischen Schmelzofens mit erneuerbarer Energie erfolgt.

*2 Prophecy Market Insights

