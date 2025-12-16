Während die Behörde ihre Festlegungskompetenz für die Ausschreibungen von Dachanlagen und Windparks an Land nutzte, beließ sie den geltenden Höchstwert bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen und den Innovationsausschreibungen auf dem aktuellen Niveau. Die Höchstwerte gelten für alle Ausschreibungen im kommenden Jahr. Die Bundesnetzagentur hat neue Höchstwerte für die Ausschreibungen von Photovoltaik-Dachanlagen und Windparks an Land im Jahr 2026 festgelegt. So gilt bei den Photovoltaik-Ausschreibungen des zweiten Segments, die sich auf Dachanlagen und Anlagen an Lärmschutzwänden ab einem Megawatt ...

