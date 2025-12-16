Zürich - Windstürme, Gewitterfronten oder Waldbrände haben im zu Ende gehenden Jahr weltweit erneut milliardenhohe Schäden angerichtet. Allerdings fiel die Schadenslast laut Schätzungen des Swiss Re Institutes deutlich tiefer aus als im Vorjahr und lag auch unter dem zehnjährigen Durchschnitt. Vor allem an der Hurrikan-Front ist es ziemlich ruhig geblieben. Das Jahr 2025 ist noch nicht ganz zu Ende, doch in der Katastrophen-Bilanz zeichnet sich eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab