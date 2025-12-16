Zuletzt befand sich die Tesla-Aktie wieder deutlich im Aufwind, doch kann das auch im Jahr 2026 so weitergehen? Ein Analyst erwartet in den kommenden zwölf Monaten eine Entscheidung bei dem Autobauer, die über Gedeih und Verderb des Kurses bestimmen werde. Ein entscheidendes Jahr Das kommende Jahr könnte für Tesla entscheidend sein, so zumindest die Aussage von Ross Gerber. Der Gründer von Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management war lange ...

