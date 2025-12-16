Zürich - Defensiv ist Trumpf. Das gilt am Dienstag zumindest für den Schweizer Aktienmarkt. Denn trotz eher negativer US-Vorgaben, einer schwachen Entwicklung in Asien und Zurückhaltung vor den US-Daten legen die heimischen Indizes zu. Händler führen einen gewissen Rückzug der Anleger aus den Technologie-Branchen aufgrund wachsender Sorge wegen der hohen Bewertungen im KI-Sektor an. In solchen Situationen griffen Investoren auf traditionellere Branchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab