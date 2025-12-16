Die Auslieferungen im Dezember liegen deutlich unter dem Niveau, das zur Erreichung des bereits reduzierten Ziels von rund 790 Flugzeugen erforderlich wäre. Mit bislang nur etwa 30 ausgelieferten Maschinen im laufenden Monat (Quelle: Cirrus) müsste Airbus in den verbleibenden Tagen des Dezembers mehr als 100 Flugzeuge übergeben. Angesichts der Feiertage sowie der anhaltenden Qualitätsprobleme bei A320-Rumpfsektionen halten wir dies für äußerst unwahrscheinlich. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zielverfehlung bei den Auslieferungen deutlich und steigert zugleich das Risiko einer Verfehlung der finanziellen Guidance. Gleichzeitig erachten wir den Konsens weiterhin als zu optimistisch hinsichtlich des Produktionshochlaufs, während der längerfristige Wettbewerbsdruck durch COMAC aus unserer Sicht unterschätzt wird. Vor dem Hintergrund einer weiteren erwarteten Auslieferungslücke senken wir unsere Umsatzschätzungen und reduzieren unser Kursziel auf EUR 167,00 (zuvor EUR 170,00). VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





