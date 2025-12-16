In Gelsenkirchen hat Iqony das Projekt "Green Heat" gestartet und speist erstmals industrielle Abwärme aus einer Raffinerie in großem Umfang in das Fernwärmenetz ein. Die Anlage soll perspektivisch bis zu 50 Megawatt Wärme liefern und rund 30.000 Haushalte im nördlichen Ruhrgebiet versorgen. Die Wärmewende im nördlichen Ruhrgebiet nimmt weiter Fahrt auf. In Gelsenkirchen hat die Fernwärmeanbieterin Iqony nun eine Anlage in Betrieb genommen, die industrielle Abwärme erstmals in großem Umfang für ...

